Notizie calcio Napoli – Trapela un retroscena sorprendente dalla cena di Natale: “Ha abbandonato il palco ed era furioso: Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte rimasti di stucco”.

Le ultime notizie riguardanti il calcio Napoli parlano di un gruppo che vuole continuare sulla scia della vittoria ottenuta contro l’Udinese: nella sfida del Bluenergy Stadium, gli uomini a disposizione di Antonio Conte hanno dimostrato tutta la voglia di uscire fuori da un momento non positivo, complice le due sconfitte consecutive contro la Lazio, tra Serie A e Coppa Italia. Contro il Genoa, gli azzurri intendono mandare un ulteriore segnale di compattezza.

Clima di armonia e intesa che si è evinto nel corso della cena di Natale, organizzata dalla stessa SSC Napoli a Pietrarsa, lo scorso lunedì sera. Un evento non per tutti sereno, così come si apprende dalla notizia apparsa in queste ore su diverse testate. A fare il punto della situazione, in particolare, è l’edizione online de Il Corriere della Sera, svelando che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha spiazzato tutti nel corso della serata, abbandonando il palco e non nascondendo la sua rabbia. Ma cosa è effettivamente successo, tanto da scatenare il Governatore? La medesima fonte si limita a riportare l’accaduto, senza effettivamente chiarire il motivo che ha portato De Luca ad abbandonare di fretta e furia il palco.

Ultime notizie Napoli calcio, De Luca abbandona il palco alla cena di Natale

Quello che è successo nel corso della cena di Natale organizzata dalla SSC Napoli a Pietrarsa, nella serata di lunedì, è davvero incredibile: invitato sul palco insieme al sindaco Manfredi, al presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha prima raggiunto regolarmente il palco, per poi abbandonarlo poco dopo.

Immediato il tentativo di sdrammatizzare il tutto da parte sia di Alessandro Siani – presente sul palco insieme a Decibel Bellini e Fatima Trotta – che del presidente De Laurentiis, evidentemente spiazzati dal gesto di De Luca. C’è chi sostiene che quanto accaduto possa essere ricondotto alla volontà da parte del Governatore di non essere ritratto in foto con il sindaco Gaetano Manfredi, i cui rapporti sono ai minimi storici, oltre che a essere lontani da un punto di vista politico.

“Tutti in posa per qualche istante (per la foto, ndr) ma, ovviamente, senza De Luca. Il quale avrà avuto i suoi buoni motivi per allontanarsi in quel modo ma che nessuno sembra conoscere”, ha scritto Il Corriere della Sera a tal proposito.