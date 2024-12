Mercato Napoli, il club ha deciso: stabilita la prima cessione di gennaio

Giovanni Manna lavorerà per definire le operazioni che andranno chiuse nella sessione invernale di calciomercato: la prima è stata ormai concordata.

La sessione invernale di mercato si avvicina, ed il Napoli sta cercando di definire in tempi brevi quelle che sono alcune operazioni di mercato in uscita. Giovanni Manna si guarda intorno e sta provando a lavorare per mettere a segno dei colpi che possano migliorare la rosa a disposizione di Conte, soprattutto per andare a risolvere alcuni problemi interni legati a reparti che hanno bisogno di essere puntellati.

Tra questi di sicuro la difesa, soprattutto con l’infortunio di Alessandro Buongiorno che ha reso necessario l’intervento sul mercato; da capire il ruolo di Leonardo Spinazzola che potrebbe lasciare Napoli e creare un altro buco, poi il vice Bonny.

Come detto, ci saranno anche dei movimenti in uscita. Detto di Spinazzola, anche in avanti ci sono calciatori che stanno giocando poco e che potrebbero trovare spazio altrove.

Mercato Napoli, definita la prima cessione di gennaio

Da capire se Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori lasceranno Napoli nella prossima finestra di mercato o se si aspetterà l’estate per definire le cessioni. Nel frattempo, Giovanni Manna avrebbe ormai concordato quella che sarà la prima cessione della sessione invernale di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe ormai definito la cessione di Alessio Zerbin all’Empoli: il club toscano dovrebbe accogliere il classe ’99 alla corte di Roberto D’Aversa.