“Conte ha vinto tanto, parte avvantaggiato…”: Marotta stuzzica ancora l’allenatore del Napoli

Beppe Marotta è tornato a parlare di Antonio Conte: il presidente dell’Inter ha stuzzicato l’allenatore del Napoli.

Inter e Napoli sono nella parte alta della classifica. Al netto di quello che è stato lo scontro diretto, che ha visto i nerazzurri avere la meglio in quel di San Siro, le due compagini sono lì e c’è chi dice che per entrambe il percorso porterà ad uno scontro per lo Scudetto.

Al momento è l’Atalanta ad occupare la vetta della classifica, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha ancora una partita da recuperare e potenzialmente potrebbe eguagliare i punti in classifica della Dea.

I ragazzi di Conte hanno un solo punto di vantaggio, ma il campionato è ancora lungo ed è difficile fare previsione per capire chi effettivamente avrà i nervi e le gambe per arrivare fino alla fine.

C’è, poi, anche una questione di dialettica tra le due squadra: Antonio Conte e Beppe Marotta si sono punzecchiati negli scorsi mesi, con un botta e risposta a distanza che ha fatto discutere.

Inter, Marotta ‘punzecchia’ ancora Conte

Il presidente dell’Inter ha parlato in passato delle capacità comunicative del suo ex allenatore, ed ora è tornato a parlare di lui e di quelle che sono le sue capacità sul campo, tali da avergli consentito di vincere in passato.

Marotta, presente a Genova al Gazzetta Sport Awards, ha parlato dal palco soffermandosi sulla lotta Scudetto e tirando in ballo proprio il tecnico del Napoli.

“Conte? È un professionista molto bravo, che ha vinto tanto e parte avvantaggiato rispetto ad altre situazioni. Lui, Inzaghi e Gasperini vivono per questo bellissimo

sport”.

Tre nomi messi dal presidente dell’Inter sullo stesso piano, tre leader di tre squadre che da qui alla fine della stagione potrebbero potenzialmente darsi battaglia per la vittoria del titolo.