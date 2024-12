Ultime Calcio Napoli – Su DAZN in onda la seconda puntata del vodcast con Valon Behrami, Marco Parolo ed il creator Michele Danese: tra i temi affrontati quello legato al dualismo Kvaratskhelia-Neres

Tra le ultime calcio Napoli più in voga di queste ore, c’è sicuramente il dualismo tra Kvaratskhelia e David Neres, dopo la super prestazione del brasiliano in casa dell’Udinese. L’ex Benfica non ha fatto sentire la mancanza del georgiano, che si è infortunato durante la partita contro la Lazio di quasi 10 giorni fa. Quella del numero 7 è stata una gara di altissimo livello, che ha permesso agli azzurri di conquistare 3 punti pesanti in rimonta contro l’Udinese.

Da tempo i tifosi chiedevano di vedere Neres in campo da titolare e anche in Coppa Italia, nonostante la disfatta sempre contro la Lazio, il suo rendimento gli aveva permesso di risultare uno dei migliori in assoluto. Un segnale che ha convinto Conte a schierarlo senza troppi problemi nella partita di sabato scorso contro i bianconeri, dove ha confermato le altissime aspettative.

Kvaratskhelia o Neres: l’opinione di Behrami e Parolo su chi merita la titolarità

Proprio questo dualismo tra Neres e Kvara ha aperto il dibattito nel corso della trasmissione di DAZN, Step On Football, iniziata la scorsa settimana e ora in onda ogni lunedì sera. Protagonisti Valon Behrami e Marco Parolo, che già 7 giorni fa avevano parlato del futuro di Kvaratskhelia, sottolineando come Antonio Conte non si dispererebbe troppo se il Napoli decidesse di venderlo.

In questa puntata, invece, ci si è concentrati proprio sul suo sostituto, Neres, che ha dato spettacolo in Friuli. Marco Parolo ha quindi detto la sua:

“Kvara tornerà a giocare, ma Neres ti ha fatto capire che si può stare anche senza di lui, per la diversità che ti da al Napoli, perché ormai era copia-incolla di quello che faceva prima. Ora i difensori devono capire cosa fa Neres, la sua imprevedibilità”.

A questo si è aggiunto proprio Behrami, che ha sottolineato un aspetto importante:

“Noi la scorsa settimana abbiamo detto che Kvara non è imprescindibile per Conte, ma questo non vuol dire che non è uno dei migliori giocatori del campionato. Però Neres punta e va. Magari Kvara fa più tocchi e rallenta un attimino. Rimane uno dei top 3 del campionato, ma questo tipo di velocità la devi sfruttare e quindi Neres lo devi sfruttare“.

Parolo ha quindi concluso e Behrami si è a lui accodato, sulla decisione di chi dovrà continuare ad essere i titolare nel Napoli: