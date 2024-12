Festa di Natale, dolci e tradizioni: la famiglia Poppella protagonista con il Napoli

La serata di ieri è stata contraddistinta dal clima natalizio ma anche dai dolci di Ciro Poppella: grandi festeggiamenti anche con le sue famose creazioni.

Bellissima serata ieri per il Napoli, che ha potuto festeggiare l’arrivo del Napoli come ogni anno. Stavolta il museo dei treni di Pietrarsa a Portici ha rappresentato la location ideale per ospitare l’evento e permettere agli azzurri di trascorrere una serata di allegria e spensieratezza, senza dimenticare quelli che saranno i prossimi impegni stagionali.

Il tutto accompagnato da quella che rappresenta ormai una tradizione per gli azzurri, ovvero con i dolci e i panettoni della Pasticceria Poppella. Insieme a Ciro Poppella c’era la moglie Anna, il figlio Salvatore, la figlia Rita con la moglie Anna Chiara e il genero Luigi.

La serata del Napoli con Poppella

Poppella ha offerto a tutti gli ospiti i dolci della tradizione natalizia napoletana: un grande buffet con una pastiera enorme di 95 chili, gli struffoli, la delizia al limone e non potevano mancare i famosi Fiocchi di Neve.

Proprio per questa particolare occasione, Ciro Poppella ha ideato una scatola personalizzata per il club partenopeo con all’interno il panettone farcito. E cosi ci si è potuti destreggiare tra i vari gusti a disposizione, tra cui la “Pellecchiella” del Vesuvio all’albicocca con gocce di cioccolato e con il roccocò.

Sono stati distribuiti oltre 1000 panettoni ai calciatori e a tutti gli invitati alla cena, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi, all’attore Alessandro Siani e al cantante Andrea Sannino.

Ciro Poppella ha anche commentato la serata: “È stato un piacere essere qui con i calciatori della mia squadra del cuore, per me è un motivo di grande orgoglio. Un pensiero alla squadra, ai successi che ci sono stati in questi anni e quelli che verranno. Grazie al Presidente De Laurentiis per questa grande festa».