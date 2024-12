Notizie Napoli calcio – A Pietrarsa sta andando in scena la cena di Natale organizzata dal club partenopeo: a testimoniarlo sono anche le immagini pubblicate dalla società azzurra.

Serata speciale per il Napoli calcio, malgrado le notizie arrivate da Castel Volturno in merito all’infortunio di Alessandro Buongiorno (clicca qui per tutti i dettagli): la squadra si è ritrovata questa sera a Pietrarsa per cena di Natale. Un appuntamento ormai consueto di fine anno, che in questa occasione si sta tenendo in una location inedita. Tantissimi gli invitati da parte della società partenopea, con tutta la squadra presente per darsi gli auguri in vista delle festività ormai alle porte.

Oltre alle immagini dell’arrivo di tutta la squadra, la dirigenza e gli invitati (clicca qui per vedere il video), in questi minuti la SSC Napoli ha pubblicato le immagini della serata, che ritraggono tutti gli azzurri presenti con le loro famiglie. Immagini, le medesime, che fanno fatto il giro della rete in pochissimi minuti.

Notizie SSC Napoli, il video del club sulla cena di Natale

In casa Napoli, è tempo di festeggiare il Natale ormai alle porte: questa sera, a Pietrarsa, la squadra è tutta riunita per una grande serata in grande stile.

Di seguito, le immagini pubblicate dal club partenopeo, che in questi istanti stanno facendo il giro tra i tifosi: