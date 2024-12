Notizie Calcio Napoli – Il Napoli sfiderà il Genoa nel prossimo weekend di Serie A. Intanto, Antonio Conte ha un dubbio importante.

Oggi inizia ufficialmente la settimana che anticipa la sfida tra Genoa e Napoli che andrà in scena sabato alle ore 18.00. L’attesa è tantissima, ancor più dopo la vittoria in trasferta a Udine per 1-3. Tutti si aspettano tantissimo dagli azzurri, i quali hanno reagito al meglio dopo il ko interno contro la Lazio. La reazione c’è stata ed ha convinto anche gli scettici. A tal proposito, tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro della squadra ma ancor più grazie ai meriti dei singoli. Al Blue Energy Stadium ha brillato in modo particolare David Neres.

L’ex giocatore del Benfica non ha avuto molto spazio a disposizione nelle ultime settimane, ma dopo l’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia è stato schierato dal primo minuto da Antonio Conte. L’allenatore crede nelle sue qualità, motivo per il quale si aspettava una risposta importante da parte dell’azzurro. Intanto, però, sono emersi dettagli importanti circa le condizioni del georgiano in vista dei prossimi impegni del club campano.

Kvaratskhelia spinge per il recupero lampo: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia vive un momento non troppo semplice. L’esterno del Napoli non riesce più a brillare come alcune settimane fa, motivo per il quale la situazione è diventata molto delicata. A complicare ulteriormente le cose, però, ci ha pensato l’infortunio che ha costretto il calciatore a saltare il match contro l’Udinese. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la fascia sinistra è stata affidata a David Neres, il quale si è reso autore di una prestazione importantissima.

A tal proposito, proprio le giocate del brasiliano, avrebbero indotto il georgiano a lavorare per un recupero lampo. Infatti, Kvaratskhelia vuole aiutare la squadra e non ha alcuna intenzione di restare fermo ai box per diverse settimane. Nonostante il problema fisico rimediato contro la Lazio, il classe 2001 proverà ad esserci contro il Genoa nella sfida che andrà in scena sabato.

L’obiettivo del calciatore è quello di stringere i denti per entrare quantomeno nella lista dei convocati. Naturalmente, la decisione spetterà poi ad Antonio Conte e allo staff medico che valuteranno le condizioni del giocatore. Intanto, però, è possibile notare la volontà del georgiano che ormai è “costretto” a lavorare di più per entrare nuovamente in possesso della fascia sinistra.