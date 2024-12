Calciomercato – Il Napoli è pronto a cedere diversi calciatori nelle prossime settimane. Intanto, una nuova ipotesi spiazza i tifosi.

Sono ore calde quelle che precedono l’inizio del calciomercato invernale. Il Napoli è tra le società più attive, motivo per il quale aumentano sempre più i profili nel mirino del DS Manna. Quest’ultimo, starebbe seguendo tanti nomi che potrebbero fare al caso del Napoli. In realtà, però, l’idea non è solo quella di ingaggiare nuovi giocatori ma bensì anche quella di cedere i meno utilizzati.

Antonio Conte ha dimostrato di avere le idee molto chiare, motivo per il quale “possiede” i suoi uomini intoccabili. D’altro canto, le cosiddette riserve non sempre hanno brillato, motivo per il quale la cessione appare come l’opzione più adeguata. Non a caso, il DS Manna starebbe pensando di cedere un azzurro nelle prossime settimane.

Ngonge vicino alla cessione: può approdare all’Empoli

Il futuro di Cyril Ngonge può essere lontano da Napoli. Come riportato da “Il Mattino” il DS Manna potrebbe cedere il calciatore in prestito all’Empoli per assicurargli un minutaggio ancor più ampio. La società toscana accoglierebbe volentieri l’ex Hellas Verona, ancor più dopo l’infortunio di Pellegri che ha concluso anzitempo la sua stagione.

Oltre a ciò, però, quella del Napoli potrebbe essere anche una mossa strategica. Infatti, il club azzurro stravede per Jacopo Fazzini che si è reso autore di una buona prima parte di stagione. Non a caso, il DS Manna potrebbe decidere di inserire proprio Ngonge nella trattativa per anticipare la concorrenza della Lazio e non solo.