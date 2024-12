Calciomercato Napoli 24 – Il club azzurro sembra voler accelerare i tempi per l’arrivo del nuovo difensore, soprattutto dopo l’infortunio alle vertebre di Alessandro Buongiorno.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno è una vera e propria mazzata per il Napoli: ora il club partenopea dovrà sicuramente accelerare sul calciomercato di gennaio, con Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club di De Laurentiis, ndr) al lavoro h /24 per assicurare ad Antonio Conte una rosa di livello, anche per quanto riguarda le varie alternative. È chiaro che lo stop dell’ex centrale del Torino potrebbe porre l’accento su una necessità già ben individuata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale, in concerto con la dirigenza partenopea.

Uno dei nomi su cui si vocifera da tempo di un interesse degli azzurri è quello di Jakub Kiwior: il difensore ex Spezia, oggi in forza all’Arsenal, sembra essere uno dei nomi tenuti d’occhio in modo particolare, con la speranza da parte del club azzurro che la compagine di Premier League possa ammorbidire la sua posizione. D’altro canto, il polacco non sta trovando molto spazio, motivo per cui non è da escludersi a priori un suo addio all’Inghilterra a gennaio. Magari, proprio in direzione Napoli, dove Antonio Conte lo accoglierebbe, evidentemente, a braccia aperte.

Ultime Calciomercato Napoli, gli azzurri vogliono accelerare per Kiwior

Jakub Kiwior potrebbe essere il nome giusto su cui la SSC Napoli potrebbe puntare in vista del mercato di gennaio, nell’ottica del tanto vociferato colpo in difesa che, dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno, si rende ancor di più necessario.

Di seguito, quanto riportato dal portale di Sport Mediaset a tal proposito:

“L’infortunio di Buongiorno potrebbe dare un accelerata all’arrivo di Jakub Kiwior. Il centrale dell’Arsenal, in panchina anche con l’Everton, ha rotto gli indugi e ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova squadra. Nei prossimi giorni i suoi rappresentanti, che sono gli stessi di Lobotka, saranno in Italia per un incontro con il Napoli. Conte ha già dato il suo assenso per un’operazione che potrebbe essere a titolo definitivo”.

Gli azzurri, a questo punto, meditano seriamente su Jakub Kiwior: l’ex Spezia è un calciatore che è da anni nei radar del Napoli. Ora, la possibilità di poter entrare nel vivo, ammesso che l’Arsenal e il Napoli riescano a venirsi incontro. La sensazione è che quelle in divenire sono settimane – o, chissà, magari giorni – ad alta tensione, da monitorare con forte attenzione.