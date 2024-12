Ultime Calcio Napoli – Gli azzurri vincono e convincono contro l’Udinese. Intanto, Antonio Conte ha lanciato un messaggio ad un azzurro.

La prestazione del Napoli nel match contro l’Udinese è stata molto importante. Gli azzurri son riusciti ad esprimersi al meglio, ancor più nella seconda frazione quando la partita ha preso una direzione “piacevole”. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale è rimasto molto entusiasta della prestazione.

Al Blue Energy Stadium sono stati diversi gli azzurri ad essersi messi in mostra, ma uno in particolare ha rubato la scena. Si tratta di David Neres, il quale ha sostituito al meglio l’infortunato Kvaratskhelia. Quest’ultimo, resta il padrone della fascia sinistra anche se il tecnico azzurro avrà più di qualche dubbio nelle prossime settimane.

Conte lancia un messaggio a Kvara: ecco cosa servirà al georgiano

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere il volto e la mente del Napoli. Nelle ultime settimane, però, il talento georgiano ha incontrato più di qualche difficoltà. Negli ultimi giorni, poi, è arrivato l’infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo contro l’Udinese. Il suo posto è stato preso da David Neres, il quale si è reso autore di un prestazione da urlo.

Infatti, proprio dal Friuli è arrivato un messaggio importante per il georgiano. Quest’ultimo, è chiamato a dimostrare tutto il proprio valore nelle prossime settimane. Non a caso, serviranno prestazioni importantissime per godere ancora del posto da titolare. Ovviamente, in caso di esclusione si tratterebbe di una decisione puramente tattica di Antonio Conte.