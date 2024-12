Notizie Calcio Napoli – Il Napoli vince e convince contro l’Udinese. Intanto, Antonio Conte si è reso autore di un gesto molto importante.

Al Napoli serviva una reazione, una di quelle da grandissima squadra. La risposta è arrivata al Blue Energy Stadium contro l’Udinese, in uno dei match più complicati della stagione (per almeno 45′ minuti). Tra il Napoli visto nel primo e nel secondo tempo c’è un abisso, il quale lascia moltissimi interrogativi. Senza dubbi, infatti, Antonio Conte si sarà fatto sentire negli spogliatoio all’intervallo, regalando così ai propri ragazzi la voglia e la determinazione di ripartire.

Tutto ciò, non è ovviamente arrivato a casa. Sono stati giorni intensi per la squadra e ancor più per l’allenatore dopo la doppia sconfitta contro la Lazio. Non a caso, era di fondamentale importanza rialzare subito la testa e restare in scia dell’Atalanta (vincente anche a Cagliari nell’ultima uscita). Antonio Conte lo sapeva, motivo per il quale si è affidato ai suoi uomini migliori e in modo particolare ha scelto di dare fiducia a David Neres. Quest’ultimo, si è reso autore di una prestazione da urlo grazie alla giocata che ha propiziato il momentaneo 1-2 e non solo.

Conte ringrazia Neres: è lui l’eroe contro l’Udinese

David Neres è riuscito a non far rimpiangere Khvicha Kvaratskhelia. Al momento, risulta molto precoce fare “paragoni” azzardati, ma l’esterno azzurro si è reso autore di una prestazione da incorniciare contro l’Udinese. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il momentaneo 1-2 è firmato proprio dal brasiliano, il quale non diventerà il protagonista della marcatura (autogol Giannetti) ma sarà colui che si prenderà “gioco” della difesa avversaria.

L’esultanza del calciatore è stata liberatoria, come volesse dare una risposta ad Antonio Conte dopo il pochissimo spazio a disposizione nelle ultime settimane. Non a caso, al momento dell’uscita dal campo, il tecnico si è congratulato e soprattutto l’ha ringraziato per aver aiutato la squadra a trionfare.

Si tratta, quindi, di un qualcosa di molto importante che va a sottolineare la compattezza presente nel gruppo. All’interno dello spogliatoio azzurro c’è un rapporto di stima e fiducia reciproca, motivo per il quale i risultati non tardano ad arrivare. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale si fida ciecamente dei suoi uomini e sarà così anche in futuro. La stagione è ancora molto lunga, ma intanto da Udine è arrivata una risposta importante: il Napoli è vivo e non intende mollare la presa.