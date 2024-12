Napoli Basket, è un incubo senza fine: altra sconfitta con Brescia, Della Valle super

Il Napoli Basket torna in campo per l’11a giornata di LBA: trasferta a Brescia, ecco i tabellini e il riassunto della gara

Undicesima sconfitta di fila per il Napoli Basket, che perde anche contro Germani Brescia. Che fosse un match complicato era noto a tutti, ma passi in avanti non sono stati fatti. E questo può diventare un problema in ottica salvezza. Valli ritrova Green e utilizza subito il suo nuovo acquisto Newman. Ma lo spartito non cambia. Malissimo in fase di non possesso, gli Azzurri concedono troppi tiri e troppe penetrazioni in area. Brescia, tra le migliori dall’arco, sbaglia tantissimo nei primi due periodi. Eppure realizza 50 punti: troppi. Della Valle tra i migliori.

Primo quarto

Ottima partenza di Napoli, con Pangos particolarmente ispirato e un buon Treier carico per l’avvio in quintetto base. Dopo quattro minuti fa il suo esordio anche il nuovo acquisto Malik Newman. Sul 23-14 per Brescia, a due minuti e trenta dalla fine, timeout di Valli per un blackout di Napoli. Brutta gestione del possesso, tiri poco puliti e difesa da rivedere. Sale d’intensità la formazione di Peppe Poeta. Difesa azzurra da rivedere, Brescia penetra troppo facilmente in area. Coach Valli prova ad alzare il quintetto anche con l’ingresso di Biar. 31-21

Secondo quarto

Germani Brescia sfrutta i tanti errori concessi dalla difesa a zona partenopea e prova la fuga con il massimo vantaggio di +15 a 5′ dall’intervallo. Pangos fa la voce grossa nel secondo periodo e trascina gli Azzurri. Distacco ridotto, Brescia avanti +9 a 3’30” dal termine. Fatica ad entrare in gara Green, tornato dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto ai box per diverse settimane. Valli gli dà fiducia, ma il suo contributo è minimo. Nella seconda frazione Brescia diminuisce la produzione offensiva, sbaglia tanti tiri, specialmente da 3, e perde tre palloni. Napoli ne approfitta anche grazie ad un buon Bentil che chiude il secondo quarto in doppia cifra. Difese ballerine da entrambe le parti. 50-44

Terzo quarto

Tanti errori da una parte e dall’altra. Nessuna delle due riesce a dare continuità. Prova a salire in cattedra Della Valle per Brescia, mentre Pangos dispensa ancora tanti assist. La difesa a zona di Napoli sortisce davvero pochi effetti positivi. Brescia attacca il canestro con backdoor scolastici e risponde agli sforzi offensivi degli azzurri. A 2′ dal termine del terzo quarto Rivers realizza una bomba dall’angolo fondamentale. Nel finale, molto ingenuo Toté che commette il quarto fallo personale. Poi incomprensione tra gli arbitri e Valli, che se la prende con il suo giocatore ma becca un fallo tecnico. Brescia dalla lunetta allunga a +12. Napoli concede troppo ai padroni di casa. 79-68

Quarto quarto

Burnell accende il PalaLeonessa ad inizio ultimo quarto, poi Dowe allunga a +18 con un tiro dall’angolo. Si sblocca Newman realizzando un tiro difficilissimo, ma che non cambia la sostanza di una partita gestita male. Brutto esordio del neo-acquisto. Napoli in difficoltà a rimbalzo sotto canestro. E l’uscita di Toté per cinque falli non aiuta. Sconsolato a 2 minuti dalla fine Valli chiama timeout, ma Brescia ormai supera i novanta punti e congela il match. Termina 97-84.

Tabellini Brescia-Napoli

Germani Brescia: Della Valle 17, Burnell 15, Ivanovic 15, Ndour 14, Bilan 10, Rivers 10, Dowe 9, Cournooh 5, Pollini 2

Basket Napoli: Bentil 14, Pangos 14, Tote 13, Treier 13, Green 8, Woldetensae 7, De Nicolao 7, Newman 5, Copeland 3.