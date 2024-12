Il futuro di Victor Osimhen non sarà certamente dipinto di azzurro: le ultimissime di mercato sul Napoli e sulla clausola dell’attaccante nigeriano

Le ultimissime notizie di mercato sul Napoli in merito al futuro di Victor Osimhen: il costo della clausola rescissoria cambierà nei prossimi sei mesi.

L’attaccante nigeriano attualmente si trova a Istanbul, a seguito della cessione in prestito al Galatasaray. In Turchia sta ritrovando sé stesso, ma soprattutto non sta facendo crollare il prezzo del suo cartellino. Il Napoli ha una impostato una via d’uscita dal contratto, ma servirà solo esercitare la clausola rescissoria.

Ad ogni modo, le strade tra le due parti si divideranno presto. Osimhen non ha alcuna intenzione di tornare al Napoli; e allo stesso modo De Laurentiis è consapevole che il suo stipendio non fa per la società partenopea. Già a gennaio ci sarebbe la possibilità per dare via a titolo definitivo l’ex bomber dello Scudetto, ma non sarà facile. Oltretutto, Victor sta facendo molto bene con il Galatasaray e ha l’obiettivo di vincere il campionato. Non c’è fretta di lasciare la Turchia. Ma in estate, quando tornerà dal prestito, sarà ancora più semplice acquistare il suo cartellino. La notizia arriva proprio da Nicolò Schira.

Osimhen, la novità sulla clausola rescissoria

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira attraverso il proprio account X, la clausola rescissoria di Victor Osimhen ha un costo maggiore a gennaio e vedrà una riduzione del prezzo dalla prossima estate.

Infatti, chi vorrà presentarsi dal Napoli per l’acquisto del cartellino del centravanti dovrà sborsare 81 milioni di euro. Chiaramente, con l’esercizio della clausola, poi sarà previsto un indennizzo al Galatasaray che lascerà partire senza opporsi il suo attaccante. Invece, quando terminerà il prestito in Turchia, il costo della clausola rescissoria di Osimhen sarà inferiore: varrà 75 milioni di euro.

Sulle tracce dell’attaccante restano i top club come il Paris Saint-Germain, che già in passato ha provato a farsi avanti senza successo. Il Chelsea negli ultimi giorni di mercato non è riuscito a trovare l’accordo con gli azzurri, ma potrebbe tornare alla carica in futuro. La Premier League resta la destinazione preferita di Victor, ma occhio a possibili sorprese. Va ricordato che anche il campionato arabo aveva suscitato l’interesse di Osimhen. Specialmente per il ricco contratto che potrebbero offrirgli in Saudi League. Non è da escludere, infine, se il Galatasaray riuscisse a conquistare il cuore del centravanti e provare a investire i 75 milioni della clausola per acquistarlo a titolo definitivo.