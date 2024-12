Lutto per Palladino: a darne l’annuncio è la Fiorentina

Sono giorni tristissimi per la Fiorentina. Raffaele Palladino è stato colpito da un grave lutto nelle ultime ore.

La Serie A è costretta a fare i conti con un lutto importante. Questa volta, al centro della vicenda c’è Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha subito un importante lutto familiare che non gli permetterà di essere in panchina per la sfida contro il Bologna.

Raffaele Palladino è costretto a vivere attimi davvero tristi. Il tecnico della Fiorentina non presenzierà in panchina contro il Bologna proprio a causa del lutto familiare. L’annuncio è arrivato direttamente dal club viola tramite il proprio sito ufficiale.

Lutto per Palladino: è morta la mamma Rosa

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è costretto a fare i conti con un lutto gravissimo. Come riportato dal sito ufficiale della Fiorentina, l’annuncio è arrivato poco fa ed ha scosso il mondo del calcio. Di seguito il comunicato della società viola.