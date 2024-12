Calciomercato Napoli 24 – Azzurri nei guai, la minaccia arriva direttamente dalla Serie A: la big irrompe sull’esterno mancino.

Importanti aggiornamenti nelle ultime 24 ore sul calciomercato del Napoli. Gli azzurri continuano ad avvicinarsi all’inizio ufficiale della sessione di gennaio e Antonio Conte attende importanti colpi dalla società. Uno dei nomi in cima alla lista del tecnico salentino sembra essere quello di Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina destinato a dire addio nella sessione invernale di riparazione. L’eventuale approdo in maglia partenopea dell’esterno mancino potrebbe però essere messo a rischio, a causa dell’inserimento di una big di Serie A, vale a dire il Milan. Gli ultimi aggiornamenti mettono in guardia il Napoli, Manna è avvisato.

Calciomercato Napoli, il Milan pensa a Biraghi: la situazione

Cristiano Biraghi, obiettivo di mercato del Napoli di Antonio Conte, è in orbita Milan. Questa la notizia rilasciata da calciomercato.it, che sottolinea la necessità da parte dei rossoneri di contare su un sostituto affidabile di Theo Hernandez. Gli occhi del club meneghino sono attualmente puntati sul rendimento di Jimenez, ma in caso di risposte negative dal classe 2005 potrebbe concretizzarsi l’assalto all’ex Inter. Il Napoli, dal proprio canto, intende sostituire Leonardo Spinazzola – che ha deluso le aspettative dell’allenatore pugliese e che potrebbe lasciare i partenopei per questo motivo – con un profilo affidabile già conosciuto dallo stesso Antonio Conte.

I prossimi giorni potrebbero offrire importanti notizie sul futuro del difensore della Fiorentina, pronto a vestire un’altra maglia dopo quasi tutta la prima parte di stagione, sotto la guida di Palladino.

Napoli potrebbe rappresentare la piazza ideale per Cristiano Biraghi, desideroso di rilanciarsi in seguito al triste e inaspettato epilogo in maglia viola. Conte ha già allenato il classe ’92 durante l’esperienza in maglia nerazzurra, aspetto che potrebbe convincere il giocatore ad accettare la destinazione azzurra. A giocare in favore dei partenopei è anche la figura di Mario Giuffredi, procuratore di Biraghi – ma anche di Fabiano Parisi, anche lui nei radar napoletani – in ottimi rapporti con il club partenopeo e in rotta di collisione con i Viola.

I prossimi giorni saranno fondamentali per gli sviluppi della vicenda. Giovanni Manna dovrà prestare attenzione alle sirene rossonere che iniziano ad allertare l’intera società. L’inserimento di un prestigioso rivale come il Milan nella corsa all’esterno di fascia potrebbe provocare più di qualche intoppo ai fini della trattativa, con la Fiorentina che ne approfitterebbe per alzare il valore del giocatore. Occhi puntati sul rendimento del giovane laterale spagnolo Jimenez, il quale determinerà il comportamento della dirigenza nelle prossime ore sul calciomercato.