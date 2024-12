Calcio Napoli ultimissime – Sport Mediaset si sbilancia: secondo l’emittente, il club azzurro e l’entourage di Khvicha Kvaratskhelia hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto.

D’improvviso, il colpo di scena dal retrogusto dolce per i tifosi: stando alle ultimissime novità, il Napoli Calcio e Khvicha Kvaratskhelia sono sempre più vicino al raggiungimento di un accordo per il rinnovo di contratto. Dopo lo stallo di questi mesi, Sport Mediaset, nel suo spazio informativo dell’ora di pranzo, ha annunciato la fumata bianca tra le parti. Secondo l’emittente in questione, il club del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe trovato la quadra con l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli.

Un rinnovo che, se confermato, sarebbe una grande notizia per i tifosi azzurri, che si attendono risvolti positivi ormai da tempo. La situazione va comunque monitorata nelle prossime ore, anche per capire se l’infortunio può in qualche modo accelerare i contatti tra le parti in causa. L’indiscrezione lanciata da Sport Mediaset, però, è molto forte: la speranza, a questo punto, è che si possa festeggiare un traguardo che, fino a qualche settimana fa, pareva anche impossibile da ipotizzare.

Ultime notizie SSC Napoli, Sport Mediaset: “Kvara, rinnovo fino al 2029”

Sport Mediaset non ha dubbi: la SSC Napoli e Khvicha Kvaratskhelia hanno trovato la strada giusta per arrivare alla fumata bianca per il rinnovo dell’accordo attualmente in essere tra le parti.

Di seguito, quanto spiegato nel corso dell’edizione delle ore 13:00 di Sport Mediaset:

“Accordo trovato tra il Napoli e Kvaratskhelia: club e attaccante avanti sino al 2029. Intesa tra le parti raggiunta la settimana scorsa a Roma sulla base di queste cifre: 6 milioni, bonus compresi per il calciatore e clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Era questo il nodo da sciogliere: la società puntava a una clausola di rescissione da almeno 100 milioni, con l’entourage del georgiano che spingeva per una cifra molto più bassa, da 60 milioni. Dopo mesi di incontri e contatti tra il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna da una parte, e Jugeli dall’altra. Ecco dunque l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto dell’attaccante. Kvaratskhelia quadruplica dunque il suo ingaggio: il Napoli con uno sforzo economico notevole chiude un tormentone che avrebbe potuto prolungarsi nel tempo e complicarsi. Kvara sarebbe andato a scadenza. L’annuncio del rinnovo è atteso entro la fine di dicembre”.

Kvara, non finisce qui: le big credono ancora nel colpo

Il rinnovo, però, potrebbe calmare solo in parte le varie voci di mercato. Sempre secondo quanto si apprende da Sport Mediaset, il prolungamento non garantirebbe comunque il dietrofront da parte delle varie big europee interessate agli azzurri:

“Un’operazione potenzialmente alla Osimhen, si potrebbe dire, perché nonostante il rinnovo Kvara resta un obiettivo concreto per la prossima stagione del Manchester United, pronto ad offrire al calciatore un ingaggio da 9 milioni. E poi c’è sempre il Paris Saint-Germain, che nell’estate passata aveva tentato il georgiano con l’offerta da 10 milioni. Più defilato il Barcellona“.

L’auspicio, ovviamente, è che il tutto possa essere acclarato da ulteriori conferme, con gli azzurri che sperano di vedere ancora per molto tempo l’ex Dinamo Batumi indossare la maglia della SSC Napoli.