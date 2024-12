Ultime Calcio Napoli – Patrick Dorgu avrebbe parlato con il Lecce, comunicando al club la sua volontà per il futuro: cosa succederà ora sul mercato con i partenopei

Arrivano novità importantissime sul fronte Dorgu. Il gioiello del Lecce, infatti, avrebbe parlato proprio in queste ore con il club, riferendo la sua volontà per il futuro. Ma facciamo un passo indietro sulle ultime calcio Napoli e analizziamo i numeri, fin qui, del giocatore. Il danese ha disputato, fin qui, 14 partite di campionato, tutte da titolare, e ha saltato solamente la sfida contro il Torino per un’espulsione rimediata nel turno precedente. Anche in Coppa Italia è sceso in campo, prima dell’eliminazione del suo Lecce contro il Sassuolo.

Tra tutte le partite disputate, ha lasciato il segno per 3 volte, con gol pesantissimi: uno nel 2-2 contro il Parma, uno nell’1-0 contro il Verona e l’ultimo nell’1-0 contro il Venezia. Questo vuol dire che Dorgu ha contribuito a 7 punti dei 13 conquistati dal Lecce in questo inizio di campionato, più della metà. Un rendimento altissimo, soprattutto quando schierato come esterno d’attacco.

Dorgu ed il colloquio con il Lecce: ora tocca al Napoli

Una serie di prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club di livello, su tutti il Napoli. A dare indicazioni abbastanza plateali era stato Antonio Conte, che al termine della sfida contro i salentini pochi mesi fa, si era avvicinato all’orecchio del giocatore per sussurrargli qualcosa. Un indizio evidente dell’interesse da parte dell’allenatore nei confronti del classe 2004.

Il messaggio era arrivato anche ai proprietari del club pugliese, che, però, non hanno alcuna intenzione di far partire il proprio pupillo così facilmente, tanto meno a gennaio. Secondo quanto riferito dal Mattino, sarebbe quindi intervenuto lo stesso Dorgu in questi giorni. Il calciatore avrebbe espresso la sua volontà di lasciare il Lecce e avrebbe indicato il Napoli come priorità assoluta.

L’ostacolo maggiore, per chiudere l’affare a gennaio, è la cifra chiesta per il 20enne: ovvero 40 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis, almeno per questa sessione invernale, non sarebbe intenzionato a spingersi oltre i 25 e dunque la trattativa non potrebbe mai chiudersi. Per venire incontro al Lecce, si starebbe valutando anche l’inserimento di Leonardo Spinazzola come contropartita tecnica, per rinforzare la fascia sinistra del club, ma resta solamente un’ipotesi. Le parti torneranno a parlare nei prossimi giorni, a mercato avviato, ma la sensazione è che la fumata bianca arriverà solamente durante la prossima estate.