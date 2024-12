Ribaltone Napoli, arriva al posto di Spinazzola: c’è già un sì

Il Napoli giocherà sabato contro l’Udinese, ma prima bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro di Spinazzola.

Il Napoli ha perso la vetta della classifica. Dopo il ko rimediato contro la Lazio domenica scorsa, infatti, l’Atalanta è ora la capolista del campionato di Serie A.

La squadra partenopea, dunque, ha perso due volte in pochi giorni contro la Lazio, visto anche il ko rimediato in Coppa Italia. Il Napoli, però, già sta pensando al match in trasferta di sabato prossimo contro l’Udinese. Tuttavia, in attesa della gara contro il team friulano, in casa azzurra bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Biraghi potrebbe prendere il posto di Spinazzola: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe dire già addio al Napoli. L’ex Roma, dopo un incontro con Conte, ha aperto all’ipotesi di andare via a gennaio in caso di un’offerta da altre squadre.

Ma il Napoli, ovviamente, è già al lavoro per sostituire Leonardo Spinazzola. Il nome più caldo è sicuramente quello di Cristiano Biraghi. Quest’ultimo, tra l’altro, lascerà la Fiorentina a gennaio, così come ammesso dal suo agente in giornata.