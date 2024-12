Osimhen-Juve, Giuntoli ci crede: l’affare si può fare in un caso

Victor Osimhen e la Juve: la suggestione di mercato continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Napoli, che rischiano di vedere uno dei simboli del terzo Scudetto in maglia bianconera.

Nel calciomercato difficilmente si può dire tutto per scontato, in quanto terreno fertile anche per suggestioni che apparentemente sembrano impossibili, ma che possono concretizzarsi nel modo più sorprendente possibile. Che sia questo il caso anche tra Victor Osimhen e la Juventus? La voce circola già da mesi, anche se al momento non si è mai passati a uno step successivo e concreto. Non è affatto un mistero, però, che il nigeriano sia molto stimato da chi lo ha portato in Serie A, ossia Cristiano Giuntoli: per questo, non è proprio impossibile ipotizzare un possibile tentativo da parte dell’attuale uomo mercato della Vecchia Signora.

Sullo sfondo, c’è la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic: a soffermarsi su questo doppio scenario di mercato è il portale online di Sport Mediaset, secondo cui la Juventus starebbe concretamente pensando di avvicinarsi a Osimhen, pista che non prescinde da ovvi ostacoli certamente non di facile lettura.

Ultimissime mercato SSC Napoli, Giuntoli fiuta l’affare Osimhen: come stanno le cose

“Tutti pazzi per Osimhen: non solo Psg e United, anche la Juve ci pensa per il post Vlahovic”: così Sport Mediaset titola sul suo portale ufficiale, aprendo a un affare che avrebbe veramente del clamoroso.

Il tutto riguarderebbe il mercato di giugno, con la Juventus che dovrebbe prima piazzare eventualmente Dusan Vlahovic per poi capire i margini di un possibile accordo con il Napoli. Decade il discorso della clausola da 75 milioni di euro, in quanto quest’ultima è valida solo per l’estero: per questo motivo, a Giuntoli servirà parlare con Aurelio De Laurentiis per cercare di trovare una soluzione circa la valutazione del suo cartellino. Alto anche il suo stipendio (12 milioni di euro), ragion per cui si rende necessario anche una riduzione delle richieste da parte dell’attaccante ex Lille. “Tutte incognite non di poco conto ma che non bastano a frenare la voglia di Giuntoli di avere in rosa un attaccante come Osimhen”, ha puntualizzato la medesima fonte, sintomo di come l’ex uomo mercato della SSC Napoli stia pensando a un tentativo concreto.

Senza dimenticare, ovviamente, che sullo sfondo la concorrenza non manca: Psg e Manchester United sembrano essere le altre due squadre, all’estero, fortemente interessate a Victor Osimhen.