“Bonny? No, il nome giusto è un altro”: mercato Napoli, l’idea di Maurizio De Giovanni

Su chi punterà il Napoli per migliorare l’attacco? L’idea di Maurizio De Giovanni spiazza tutti: niente Bonny, ecco chi sarebbe il nome ideale.

Il Napoli riuscirà davvero a prendere un vice Lukaku? Prenderà un attaccante alternativo, qualcuno che col tempo sarà destinato a prendere il posto del belga? E’ quello che ormai si chiedono da tempo i tifosi, considerando che ad oggi dal mercato non stanno arrivando segnali particolari, almeno non per quanto riguarda il reparto offensivo.

Si, perchè il Napoli ha bisogno di andare a sistemare la difesa, e ci sono diversi nomi sul taccuino di Giovanni Manna: da Ismajli (l’intermediario ha parlato in queste ore) a Kiwior dell’Arsenal passando per Dbanilo, tutti nomi che farebbero al caso di Antonio Conte ma sui quali è difficile mettere le mani già nel mese di gennaio.

Oltre al reparto arretrato, anche per l’attacco si è fatto un gran discutere, con il ruolo di vice Lukaku che resta centrale all’interno del chiacchiericcio mediatico. I tifosi non sono ancora convinti al 100% della posizione di Lukaku all’interno delle gerarchie di Conte, ed un’altro centravanti potrebbe essere utile anche per il futuro.

Napoli, Bonny vice Lukaku? No, l’idea di Maurizio De Giovanni

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dando la sua personale idea su chi dovrebbe puntare il Napoli per andare a rinforzare l’attacco, e chi potrebbe essere il nome giusto per gli azzurri.

“Mercato? Bonny non avrebbe senso, mi aspetto qualcuno che possa giocare insieme a Lukaku, uno alla Zirkzee. Lui sarebbe perfetto, sa legare il gioco e può fare la seconda punta. A Conte andrebbe concesso di poter praticare delle alternative che non ha”.

L’attaccante del Parma è stato bocciato dallo stesso De Giovanni che non lo ritiene idoneo ad intraprendere un percorso di inserimento all’interno di quelle che sono le dinamiche tattiche del Napoli di Antonio Conte.