“Kvaratskhelia sbaglia solo un dettaglio”: ecco perché la punizione è stata calciata ‘male’

Non solo sfortuna, ma anche rincorsa sbagliata: ecco l’errore di Kvaratskhelia sulla punizione battuta contro la Lazio

La punizione di Kvaratskhelia sul finale di primo tempo ha sicuramente provocato i brividi lungo la schiena di Provedel. Se in presa diretta sembrava fosse uscita di pochissimo, guardandola a rallentatore e da diverse angolature attraverso i replay, si è potuto notare che il calcio piazzato fosse veramente ben calciato. Eppure, in quella circostanza, il georgiano avrebbe commesso un errore tecnico. Parola all’esperto.

Oramai da tempo, Hernanes è diventato un vero e proprio analizzatore tattico. Grazie alla sua esperienza calcistica offre spunti, riflessioni, aiuta a leggere alcune situazioni di campo. E da ottime battitore di punizioni, il Profeta ha osservato e descritto il tiro di Kvara, sottolineando l’unico errore commesso.

Hernanes spiega l’errore di Kvaratskhelia su punizione

In un video pubblicato sul proprio canale Instagram, l’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus ha analizzato con la lavagna multimediale e matita digitale il calcio piazzato dell’attaccante georgiano. Una lezione anche ai giovani calciatori – e non solo – che vogliono migliorare sui tiri da fermo.

“Menomale che Kvaratskhelia non ha guardato il mio video. Calcia alla perfezione, fa tutto bene, ma sbaglia solo un dettaglio: l’angolo di approccio al pallone. Lui si posizione più o meno a 120° gradi. L’angolo corretto? La linea del campo aiuta a capire. L’angolo corretto è più o meno a 170° gradi e questo fa si che la palla faccia la curva ed esca fuori la mano del portiere. Sono contento che Kvaratskhelia non abbia visto il video e non abbia aggiustato il suo angolo di tiro”

Dunque, l’attaccante avrebbe dovuto fare una rincorsa differente, partendo da un angolo più vicino a quello piatto, in modo da dare al pallone l’effetto giusto per battere Provedel e centrare lo specchio della porta. Nello stesso video pubblicato da Hernanes c’è anche la rappresentazione di una sua punizione ben battuta, dove in effetti si posiziona sui 170° gradi e realizza un grande gol dalla distanza.