“Conte non ha preso in giro nessuno”, il commento su Napoli-Lazio spiazza tutti

Su Antonio Conte, dopo il ko subito ieri dal suo Napoli contro la Lazio, bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti.

Il Napoli di Antonio Conte lascia la vetta della classifica dopo circa settanta giorni. Gli azzurri, infatti, hanno perso ieri sera lo scontro diretto dello Stadio Diego Armando Armando Maradona contro la Lazio di Marco Baroni ‘per colpa’ del gol realizzato da Isaksen nel corso della seconda frazione di gara.

Il team partenopeo, considerando anche la gara in meno di Fiorentina ed Inter, è ora secondo in classifica a due punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini capolista. In molti sono rimasti delusi da questo ko con la Lazio, soprattutto in ottica scudetto. Tuttavia, proprio sulla questione lotta al vertice, bisogna registrare un commento che ha spiazzato tutti.

Umberto Chiariello è netto: “Conte non ha preso in giro nessuno, il Napoli non è da scudetto”

A farlo, nel suo consueto editoriale durante la trasmissione ‘Campania Sport di Canale 21’, è stato il giornalista Umberto Chiariello: “Conte ha sempre detto che il suo Napoli non era da scudetto, ha ribadito tante volte di aver messo ‘fieno in cascina’. Conte sapeva delle difficoltà della sfida con la Lazio. Il tecnico pugliese sa di poter contare su 13-14 giocatori, per gli altri non li considera all’altezza”.

Il giornalista ha poi continuato il suo intervento: “Questa sconfitta contro la Lazio, dunque, prova che Conte non ha preso in giro nessuno sulla questione lotta scudetto. Il Napoli deve continuare per centrare il suo obiettivo stagionale, ovvero quello della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Quello contro la squadra di Marco Baroni è uno stop biologico, è un qualcosa che bisogna aspettarselo. Il Napoli non è assolutamente favorito per vincere lo scudetto, questo è un anno di ricostruzione. Toglietevi dalla testa che questo Napoli sia da scudetto. Il calendario presenta le gare contro Udinese, Genoa e Venezia: tre occasioni per rafforzare la posizione di vertice, ma non bisogna illudersi”.

Queste parole di Umberto Chiariello, dunque, sottolineano il fatto di come il Napoli non sia realmente in lotta per la vittoria del campionato, come più volte ribadito dallo stesso Antonio Conte. Una delle pecche della squadra del tecnico pugliese , tra l’altro, è sicuramente la fase offensiva, visti i soli 21 gol realizzati in 15 partite. I tifosi azzurri, nel frattempo, sperano che la loro squadra del cuore possa riprendersi già sabato contro l’Udinese.