Napoli-Lazio, allerta Meteo e droni sul Maradona: c’è un rischio

Si gioca stasera Napoli-Lazio, ma c’è un problema legato al meteo: ci saranno dei sopralluoghi, a rischio l’evento di Geolier.

Uno dei big match del weekend si gioca a Napoli, con gli azzurri che affronteranno la Lazio in quella che è una sorta di rivincita dopo il match di Coppa Italia che ha visto gli azzurri uscire per mano della squadra di Baroni. Un match che Antonio Conte ha deciso di giocare con diverse seconde linee, di fatto mettendo in campo una formazione assolutamente inedita.

Non sarà cosi per il match di stasera, visto che l’allenatore vorrà di sicuro schierare un undici titolare ben diverso da quello visto in Coppa Italia: i tifosi si aspettano una risposta importante sul campo da parte della squadra, anche perchè ad oggi il campionato resta l’unico obiettivo della stagione.

Allo Stadio Diego Armando Maradona non dovrebbe esserci il tutto esaurito, ma c’è un problema legato proprio alla serata di oggi visto che è stata diramata allerta meteo.

Napoli-Lazio, a rischio lo spettacolo di Geolier

Secondo quanto riportato da Il Mattino, in giornata ci saranno dei sopralluoghi allo Stadio per capire se possano esserci dei problemi, anche a seguito di una nottata di maltempo che ha investito la città.

A rischio – si legge – ci sarebbe quello che doveva essere lo spettacolo di Geolier, organizzato per presentare il progetto tra Napoli e Disney in occasione dell’uscita della serie ‘Uonderbois’.

Nel mirino ci sarebbero i famosi cupolini che già in passato hanno creato dei problemi: le prossime ore saranno decisive. Al momento la situazione meteorologica sulla città sembra tranquilla, ma nelle prossime ore potrebbero esserci dei cambiamenti e, dunque, c’è massima allerta su Napoli-Lazio e tutto quello che è legato alla partita.