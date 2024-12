“Ha già accettato il Napoli”: mercato, ecco cosa serve a Manna per chiudere l’affare

Il Napoli ha in pugno in altro colpo di mercato: l’obiettivo ha già accettato l’azzurro, ecco cosa manca per andare a chiudere l’affare.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e con essa anche la necessità di andare a chiudere dei colpi che possano aumentare l’importanza della rosa a disposizione di Antonio Conte. Giovanni Manna sta lavorando e ci sono dei nomi interessanti che potrebbero fare al caso del Napoli.

Uno di questi potrebbe portare Manna ad intavolare una trattativa con la Juventus: si, perchè Danilo è un elemento che fa gola al Napoli, vista la necessità di mettere le mani su un difensore importante.

Napoli su Danilo, il difensore ha già accettato! Cosa manca?

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Il Mattino’, Danilo avrebbe già accettato di buon grado la possibilità di arrivare al Napoli. Insomma, la destinazione azzurra sembrerebbe assolutamente gradita al difensore della Juventus. Cosa manca, dunque, per chiudere l’affare?

La Vecchia Signora – si legge – non può lasciar partire Danilo senza aver prima messo dentro un colpo per rinforzare la difesa. Vero è che con il Napoli ci sarebbe la possibilità di mettere in piedi uno scambio importante, con Raspasdori in bianconero e Danilo all’ombra del Vesuvio, ma anche verso che la Juventus è in emergenza in difesa ed ha bisogno di colmare un eventuale cessione di Danilo.