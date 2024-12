Calciomercato Napoli, torna di moda un vecchio obiettivo: può arrivare a gennaio!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. In modo particolare, il DS Manna starebbe seguendo diversi profili.

L’idea del Napoli è quella di intervenire sul mercato nella prossima sessione. La dirigenza, ovviamente di comune accordo con il presidente De Laurentiis, avrebbe deciso di mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la squadra. Uno dei reparti più in difficoltà è senza dubbio la difesa, la quale non vanta alternative valide a Rrahmani e Buongiorno.

Tutto ciò, preoccupa e non poco la società azzurra. Non a caso, il direttore sportivo Manna starebbe optando per un nuovo colpo in difesa nei prossimi mesi. Ovviamente, non si tratterà di un top player ma bensì di un’alternativa valida alla coppia già “affermata”. A tal proposito, l’ex dirigente della Juventus starebbe seguendo diversi profili importanti.

Il Napoli spinge per un colpo in difesa: torna di moda Bijol

Il Napoli ha le idee molto chiare in vista dell’immediato futuro. Gli azzurri di Antonio Conte hanno la possibilità di giocarsi lo scudetto, motivo per il quale la società vorrebbe rinforzare ancor più la rosa. Come riportato da Niccolò Ceccarini per “Tuttomercatoweb.com” nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Jaka Bijol, centrale di difesa dell’Udinese. Per convincere i friulani a lasciarlo partire servirà però un’offerta importante che si aggiri intorno ai 15 milioni di euro.

Il calciatore sloveno non è però l’unico nel mirino del DS Manna. Infatti, il dirigente starebbe monitorando anche Ardian Ismajli, attualmente in forza all’Empoli. Il giocatore si sta rendendo protagonista di un’ottima annata, motivo per il quale avrebbe attirato l’attenzione dei grandi club.