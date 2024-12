“Preghiamo per lui”, club in ansia: grave incidente per il calciatore

Cresce l’ansia per il gravissimo incidente che ha coinvolto il calciatore di Premier League: il comunicato del club preoccupa i tifosi

Sono ore di apprensione in Premier League per lo stato di salute dell’attaccante giamaicano. L’annuncio in queste ore da parte della società mette in apprensione tutto il mondo calcistico, che solo qualche giorno fa ha vissuto attimi di tensione per quanto accaduto a Bove in Fiorentina-Inter.

Nel pomeriggio, mentre la giornata di campionato inglese va avanti, il West Ham ha comunicato che Michail Antonio è stato coinvolto in un incidente stradale:

“In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto il Club sono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici”

Nella nota diffusa attraverso il sito ufficiale, la società londinese sottolinea che aggiornerà i tifosi a tempo debito appena si saprà qualcosa di certo sul suo stato di salute. Stando a quanto riporta l’autorevole quotidiano britannico The Guardian, il giocatore sarebbe stato portato in ospedale tramite un elisoccorso.

Chi è Michail Antonio

Da sempre in Inghilterra, attaccante noto per la sua velocità e resistenza, Michail Antonio dal 2015 indossa la divisa del West Ham e da allora non ha mai abbandonato il club inglese. Nel corso degli anni si è tolto anche qualche soddisfazione, come quella di giocare in Europa e vincere la Conference League a spese della Fiorentina. Nella stagione trionfante nella terza lega europea, è riuscito anche ad entrare nella top 11 della Conference League.

Non è la prima volta che Michail è vittima di un incidente stradale. E non è la prima volta che in un periodo natalizio la sua auto vada in frantumi. Capitò anche nel 2019, con la sua Lamborghini, proprio nel giorno di Natale. Questa volta, però, le condizioni del giocatore preoccupano moltissimo. E nel frattempo, sui social media, stanno spuntando delle immagini della presunta auto la quale avrebbe fatto l’incidente e risulterebbe completamente distrutta.

Trasportato in un ospedale di Londra, il West Ham fa sapere che le condizioni di Michail Antonio sono stabili, ma chiede rispetto e privacy per la famiglia. Seguiranno nelle prossime ore aggiornamenti sullo stato di salute del giocatore.

Ad ogni modo, la Premier League non ha ancora modificato nulla in programma di questa giornata di campionato. Il West Ham scenderebbe in campo lunedì 9 agosto per il Monday-night contro il Wolverhampton. Chiaramente sono attesi sviluppi ed eventuali decisioni della federcalcio inglese.