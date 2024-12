Due titolari out contro il Napoli: l’annuncio del club

Doppio infortunio a pochi giorni dalla partita di campionato: i due titolari salteranno anche la gara contro il Napoli

Due titolari finiscono KO alla quindicesima giornata di campionato e dovranno saltare anche il match contro il Napoli in programma al prossimo turno.

Infatti, l’Udinese comunica che Okoye e Davis sono vittime di due infortuni e che dovranno stare fuori diverse settimane. In particolare, il portiere nigeriano ha riportato una lesione al polso destro e dovrà essere operato nei prossimi giorni. Contro il Napoli non andrà in porta. A sostituire il forte estremo difensore ci saranno Sava o Padelli.

Invece, per l’attaccante inglese gli esami strumentali hanno evidenziato “una lesione muscolare di basso grado al soleo della gamba destra”. Anche per lui uno stop più o meno lungo, di almeno 2 settimane, ma di certo non farà in tempo per scendere in campo contro gli Azzurri nel match in programma il 14 dicembre alle ore 18:00.