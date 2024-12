Lazio Napoli, polemiche su un possibile rigore: arriva la sentenza dell’esperto

Lazio Napoli, dubbi su un possibile rigore a favore degli azzurri sul momentaneo 2-1: scatta la polemica.

Il Napoli di Antonio Conte perde il primo del doppio confronto contro la Lazio di Marco Baroni. Il 3-1 dell’Olimpico qualifica i biancocelesti ai quarti di finale di Coppa Italia ed affronterà la vincente di Inter-Udinese. Contro un Napoli completamente rivoluzionato, hanno avuto la meglio Noslin e compagni. La tripletta dell’ex Hellas Verona ha deciso la partita ma, secondo il parere di Conte, il turnover era necessario per tenere coeso il gruppo. Le polemiche, però, non sono mancate e i riflettori si sono accesi su un episodio all’interno dell’area di rigore della Lazio, sul momentaneo 2-1.

Lazio Napoli, contatto Patric-Simeone: la sentenza del moviolista

Andrea De Marco, ex arbitro ed oggi addetto all’analisi di episodi arbitrali per conto di Sportmediaset, ha commentato il contatto in area di rigore della Lazio tra Patric e Simeone nel corso del primo tempo, quando il risultato era ancora sul 2-1 per i padroni di casa. Ecco quanto dichiarato: “In questo caso abbiamo visto arbitri concedere rigori di questo tipo. Da quello che aveva detto Rocchi, questi rigori non li vuole vedere. Decisione giusta non dare rigore su contatto su Simeone“.

Giovanni Simeone è stato protagonista assoluto dei partenopei con un gol da vero rapace d’area che è valso l’1-1 momentaneo. La voglia dell’attaccante argentino di timbrare nuovamente il cartellino è stata rilevante e proprio in occasione del contatto con Patric ha rischiato di pareggiare la partita. Decisiva l’opposizione del portiere Mandas con il piede destro.