“La richiesta è altissima”: De Laurentiis ha già preso la decisione definitiva!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Intanto, nelle ultime ore, una trattativa importante si sarebbe arenata.

L’annata del Napoli sta sorprendendo tutti, anche gli esperti più scettici. Il merito è senza dubbio di Antonio Conte, il quale è riuscito a risollevare il morale della squadra dopo una stagione disastrosa. La volontà della società è stata quella di “inaugurare” un nuovo progetto. Quest’ultimo, ha come obiettivo prioritario proprio quello di riportare il club dove merita a suon di vittorie e non solo. In questa prima parte di stagione, la missione è quasi riuscita vista la classifica della Serie A. Gli ideali del presidente De Laurentiis sono però un po’ più ampi, motivo per il quale il progetto sarebbe a lungo termine.

Non a caso, anche il DS Manna sarebbe a conoscenza di tutto ciò. Infatti, il direttore sportivo ha la facoltà di intervenire sul mercato per rinforzare ancor più il gruppo. Il prossimo 2 gennaio si aprirà la finestra invernale di calciomercato, la quale potrà permettere al dirigente di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Negli ultimi giorni, il nome di un noto calciatore sarebbe finito in pole ma la trattativa sembrerebbe più ostica del previsto.

Si complica la pista Fagioli: la richiesta della Juventus

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il Napoli non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Negli ultimi giorni, son tanti i nomi accostati al club azzurro in vista delle prossime settimane. In modo particolare, però, il profilo di Nicolò Fagioli avrebbe catturato l’attenzione del DS Manna e non solo. C’è stato un primo sondaggio da parte della dirigenza, la quale ha subito “abbandonato” la pista. Il motivo principale sarebbe legato alla richiesta della Juventus che valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro.

La cifra è alla portata del Napoli, ma non nel mercato invernale. Infatti, il presidente De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di investire una somma di denaro così importante nelle prossime settimane. Tutto ciò, complica inevitabilmente il passaggio di Fagioli alla Corte del Vesuvio.

La causa principale della cessione di Fagioli da parte della Juventus è dettata dal poco minutaggio a disposizione. Infatti, il 23enne non rientra nei piani di Thiago Motta, quindi sarebbe pronto a trasferirsi altrove. Nelle prossime settimane, sarà cruciale monitoria la situazione anche se il Napoli sembrerebbe essere molto lontano da tale profilo. Ovviamente, non è da escludere un possibile ritorno di fiamma in estate qualora il giocatore non dovesse essere ceduto a gennaio.