Il Napoli debutta negli eSports, sarà “Danipitbull” a guidare la squadra: l’annuncio (VIDEO)

Arriva l’annuncio ufficiale del Napoli, che finalmente sbarca nel mondo degli eSports Serie A: sarà il campione in carica Danipitbull a guidare la squadra

Un ennesimo tassello nella crescita del club. Dopo anni di attesa anche il Napoli entra a far parte del mondo degli eSports, merito del suo ritorno con licenza ufficiale su EA Football nel 2024. Gli azzurri parteciperanno a tutte le competizioni relative alla EA SPORTS FC 25 nelle prossime eSerie A Goleador ed eSupercup.

Come annunciato sul sito ufficiale del Napoli, a guidare la squadra sarà il campione in carica Danilo Pinto, in arte “Danipitbull”, che difenderà i colori azzurri per la stagione 2024/2025. Un innesto di valore assoluto, a dimostrazione di come l’ingresso dei partenopei nel mondo del gaming sia subito di grandissimo impatto.

Il Napoli negli eSports della Serie A: Danipitbull punta alla vittoria

All’interno del comunicato del club partenopeo, si sottolinea come l’obiettivo sia quello di onorare al massimo le ambizioni della squadra, che seppur debuttante nel panorama degli eSports, ha subito l’intenzione di diventare una protagonista assoluta in tutte le competizioni. Dalle parole ai fatti, proprio perché il colpo “Danipitbull” evidenzia la forza di una società come quella napoletana, anche nel mondo videoludico.

Lo stesso Danipitbull ha già scritto pagine importanti nella storia del gaming, diventando nel 2021 il vincitore del primo titolo di eSerieA, con il Benevento, titolo poi bissato nel 2023 con la maglia della Juventus, dove ha anche ottenuto il più recente trionfo nell’ultima edizione della eSupercoppa. Dati che dimostrano e confermano quanto ribadito poco fa, con l’intenzione da parte del Napoli di diventare da subito una potenza assoluta anche in campo videoludico e di riuscire a trionfare, come è successo nei campi da calcio reali solamente 2 anni fa.

Dopo la presentazione, lo stesso Danilo ha parlato ai microfoni del club per esprimere tutta la sua gioia:

“Sono orgoglioso ed entusiasta di essere parte integrante di questo nuovo progetto, non vedo l’ora di partire e toccare con mano la passione della piazza napoletana. Spero di regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”.

Il debutto ufficiale di Danipitbull è in programma per il prossimo venerdì, 6 dicembre, (vale a dire domani ndr) in eSupercoppa. Quella sarà la prima occasione per osservare da vicino il talento di un gamer con cui la nuova SSCN eSports spera di lasciare il segno nel mondo del gaming nell’imminente futuro.