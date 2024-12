Conte prova davvero tutti: due azzurri tornano titolari dopo 7 mesi

Antonio Conte rivoluziona gli 11 dal primo minuto: ecco la decisione del mister salentino in vista della Lazio.

L’ottavo di finale di Coppa Italia vedrà affrontarsi Lazio e Napoli allo stadio Olimpico di Roma. Il match di questa sera sarà il primo di un doppio confronto tra campionato e coppa: prima in trasferta e poi in casa azzurra. I ragazzi di Antonio Conte scenderanno in campo per strappare una qualificazione ai quarti di finale che manca ormai da troppo tempo. Nelle ultime due stagioni, infatti, i partenopei si sono dovuti arrendere contro Cremonese e Frosinone oltre al 2-5 in casa del 2022 per mano della Fiorentina.

Folorunsho mai titolare da maggio: ecco chi è l’altro azzurro!

Michael Folorunsho dopo aver messo in mostra tutte le proprie qualità a Verona lo scorso anno, proprio sotto la gestione Baroni, si è guadagnato un posto tra i convocati dell’Italia in Germania per Euro 2024. Da lì in poi troppo poco per rivederlo in prima pagina. L’ex Lazio non ha conquistato Conte e fin all’ultimo giorno di mercato è sembrato esser sul piede di partenza. L’ultima apparizione dal primo minuto, infatti, risale ad una partita dello scorso campionato: Salernitana-Verona di maggio scorso.

L’altro azzurro, mai titolare dal mese da Fiorentina-Monza risalente sempre allo scorso maggio, è Alessio Zerbin che in questa stagione ha collezionato due presenze: una in Coppa Italia ed una, da solo un minuto, in Serie A. L’ex ala del Frosinone si giocherà le proprie chance in un match delicato: elemento che in passato lo ha motivato e non poco. Nell’ultima semifinale di Supercoppa Italiana, infatti, ha deciso la partita contro la Fiorentina con una doppietta.