“Il futuro sarà determinato dal mio rendimento. Sarebbe bello tornare…”: l’annuncio gela il DS Manna!

Il Napoli è molto concentrato sul mercato in entrata. Intanto, però, un obiettivo del club azzurro ha rilasciato dichiarazioni “poco piacevoli”.

La stagione del Napoli è partita al meglio, con la squadra che occupa la prima posizione in classifica. Il progetto del club azzurro è ancor più “completo”, motivo per il quale si starebbe lavorando anche al futuro. In modo particolare, il DS Manna starebbe seguendo diversi profili promettenti.

Uno di questi sarebbe Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter ma attualmente in prestito allo Spezia. Il giovane calciatore si sta rendendo autore di ottime prestazioni in Serie B, motivo per il quale avrebbe catturato l’attenzione di alcuni club. Tra le società interessate ci sarebbe proprio il Napoli, con il DS Manna che starebbe studiando il colpo. Intanto, però, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando proprio il suo futuro.

Pio Esposito: “Sarebbe bello tornare all’Inter. Ora però conta lo Spezia”

Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dello Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb.com”. Il giocatore è nel mirino del Napoli, motivo per il quale le sue parole hanno “gelato” il DS Manna. Di seguito l’intervista.