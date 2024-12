Dal campo al mercato: è già Lazio vs Napoli: Lotito lo soffia agli azzurri

In attesa della sfida di Coppa Italia, la Lazio manda già segnali di sfida al Napoli: la società di Claudio Lotito vuole mettere le mani su un giocatore tenuto d’occhio anche da Giovanni Manna.

Contro la Lazio, il Napoli dovrà dare dimostrazione che l’obiettivo della squadra partenopea è ben figurare anche in Coppa Italia, competizione che nelle ultime annate ha regalato più delusioni che soddisfazioni. In caso di passaggio del turno, gli uomini di Antonio Conte potrebbe valutare la Coppa un obiettivo di stagione, anche se la priorità – così come sottolineato in maniera anche forte dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale nella conferenza stampa di martedì – è quella di creare a prescindere una base utile per le vittorie.

In ogni caso, la sfida ai biancocelesti non è affatto banale: la squadra di Baroni è tra quelle che giocano il calcio migliore attualmente in Italia, malgrado una situazione molto complessa in estate. Anche per questo, il Napoli dovrà avere le antenne dritte per evitare di incappare in sorprese negative, nonostante la compagine capitolina abbia un’emergenza apparentemente senza fine in mezzo al campo, a centrocampo, e non solo. Intanto, la sfida tra Lazio e Napoli sembra spostarsi anche sul mercato, con la società di Claudio Lotito pronta a mettere le mani su Jackson Tchatchoua, calciatore dell’Hellas Verona gradito anche ad Antonio Conte.

News SSC Napoli, la Lazio irrompe su Tchatchoua: l’esterno piace a Conte

Jackson Tchatchoua è il nome che rischia di infuocare il duello tra la Lazio e il Napoli, compagini che saranno l’una contro l’altra nella sfida di Coppa Italia, in programma per giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma.

Di seguito, quanto riportato da Il Corriere dello Sport a tal proposito:

“Nei discorsi con gli agenti di Belahyane (altro obiettivo della Lazio, sempre di proprietà del Verona, ndr) è entrato anche il nome di Jackson Tchatchoua, terzino destro, camerunense, classe 2001, in ottica prossima stagione”.

Il calciatore in questione ha ben impressionato Antonio Conte nel corso della prima giornata del campionato di Serie A, quando la formazione scaligera fu capace di battere con un sonoro 3-0 la compagine partenopea. Occhio, però, alla concorrenza della Lazio, che nella sfida di giovedì sera intende mettere una freccia per il passaggio del turno: di diverso avviso, ovviamente, la squadra azzurra, che nella Capitale vuole regalarsi una soddisfazione prima del secondo atto, in campionato, di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona, in programma proprio contro la squadra di Baroni.