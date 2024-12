Baroni in conferenza: “Il Napoli è meritatamente primo. Conte? È un grande allenatore”, poi annuncia un’assenza importante

Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. Di seguito l’analisi approfondita del tecnico.

Manca sempre meno al big match di Coppa Italia tra Lazio e Napoli. La sfida sarà valevole per gli ottavi di finale della competizione e naturalmente solo una delle due compagini accederà al turno successivo. A tal proposito, infatti, i due allenatori starebbero preparando al meglio la partita che andrà in scena allo stadio Olimpico.

Nella giornata odierna, Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa proprio per presentare la sfida. L’allenatore della Lazio è intervenuto dalla sala stampa di Formello per fare il punto sulla situazione. A tal proposito, il tecnico ha parlato della condizioni dei suoi ragazzi e tanto altro.

Baroni: “Dia non sarà disponibile per domani. Recupererà per domenica”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Napoli valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni e i vari annunci del tecnico dei capitolini.