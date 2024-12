Napoli, ti ricordi Ounas? Segna e batte Cristiano Ronaldo

L’ex calciatore del Napoli Adam Ounas si rende protagonista del match allo Al Awwal Park di Riyad, contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo

Grazie ad Ounas l’Al Sadd batte il club di CR7 per 2-1, permettendo alla squadra qatariota di conquistare i 3 punti e una vittoria importante.

Nei minuti finali l’ex Napoli non solo ha siglato la partita, ma ha permesso alla sua squadra il passaggio agli ottavi di finale della Champions League asiatica.

Gulf Time dedica un titolo ad Ounas: “L’eroe” dopo il gol dal dischetto al nono minuto di recupero. Punti essenziali guadagnati grazie alla freddezza sotto porta dell’algerino, come ha sottolineato l’allenatore dell’Al Sadd Felix Sanchez:

“Abbiamo guadagnato punti estremamente importanti. Non è facile battere l’Al Nassr in casa. Abbiamo ottenuto un risultato positivo cruciale fuori casa, che ha ufficialmente assicurato la nostra qualificazione agli ottavi di finale del torneo”.

L’Al Nassr, al di là del risultato di questa serata, aveva già assicurato il passaggio agli ottavi di finale. Pesa in questa sfida casalinga l’assenza di Cristiano Ronaldo, che ha già segnato 15 gol per la squadra di Riyadh in tutte le competizioni in questa stagione.

