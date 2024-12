“McTominay come lui”, scozzese paragonato a un ex fedelissimo di Conte: chi è

Scott McTominay, con il suo gol, ha deciso il match tra il Torino e il Napoli, regalando alla compagine guidata da Antonio Conte i tre punti e il momentaneo allungo in classifica.

Un gol per prendersi i tre punti e per caricarsi sempre più il suo Napoli sulle spalle. Scott McTominay è sempre più leader del gruppo azzurro, che a Torino ha dato un’altra impressionante prova di forza e compattezza. Lo scozzese, però, è stato nettamente il migliore del match, non solo per il gol ma anche per quella che è stata la sua densità e qualità in mezzo al campo, che non fanno altro che impazzire di gioia Antonio Conte.

Tecnico leccese che ha avuto modo di elogiarlo anche nel post gara, sottolineando come il lavoro di Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club partenopeo, ndr) sia stato fondamentale per strapparlo al Manchester United nella scorsa estate. A esaltarne le caratteristiche è anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che paragona il numero otto azzurro a uno degli ex fedelissimi dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, mettendo in evidenza l’abilità del centrocampista a essere incisivo anche in zona gol. “McTominay come Vidal”, ha scritto il quotidiano in questione, che pone l’accento su un inizio di stagione davvero imponente da parte del calciatore azzurro.

News SSC Napoli, McTominay paragonato a Vidal: cosa scrive La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha pochissimi dubbi: Scott McTominay ha la stessa importanza che aveva Arturo Vidal nella Juve guidata a suo tempo da Antonio Conte, attualmente al Napoli.

Di seguito, quanto scritto dal quotidiano a tal riguardo:

“Vidal nella Juve, McTominay nel Napoli. Se Conte cambia sistema tattico per un giocatore, vuol dire che di quel giocatore non si può fare a meno. La sua prima Juve virò dal 4-2-4 originario al 3-5-2 per una mezzala-goleador in più. Il Napoli ha fatto percorso inverso, recuperando una linea difensiva a quattro e inserendo lo scozzese. Il risultato non cambia: dopo 14 giornate la Juve era al comando a fine 2011, adesso c’è il Napoli davanti, 32 punti, senza incantare gli esteti, ma con una solidità e un pragmatismo a immagine del suo tecnico”.

Figura ormai chiave quella di McTominay per il Napoli, che può tornare a sognare in grande grazie a un colpo di mercato estivo che ha nettamente e ulteriormente migliorato le opzioni per il centrocampo del club del presidente Aurelio De Laurentiis.