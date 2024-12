Bove, nuovo aggiornamento sulle condizioni: ultim’ora da Sky

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove, vittima nel primo tempo di Fiorentina – Inter di un malore: immediata la corsa all’ospedale Careggi.

Sono ore di forte preoccupazione per il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, vittima nel corso della sfida tra la squadra Viola e l’Inter di un malore. Le immagini hanno fatto temere il peggio, ma fortunatamente quest’ultimo sembra essere sventato: già nella serata di domenica, pochissime ore dopo la perdita coscienza sul terreno di gioco, è arrivato il comunicato congiunto della società toscana e l’ospedale Careggi di Firenze, nel quale sono state rese note le prime notizie sulle condizioni del giovane calciatore.

In mattinata arrivano ulteriori novità, questa volta dalla redazione di Sky Sport, che per prima ha dato la notizia del suo risveglio e della sua autonomia nel respirare. Stando a quanto si apprende dall’emittente satellitare, il giocatore questa mattina è stato anche estubato ed è sveglio e lucido. Una grandissima notizia per tutti coloro che in queste ore hanno temuto il peggio per l’ex Roma.

Edoardo Bove, aggiornamenti confortanti da Sky Sport: le ultime

La redazione di Sky Sport in questi minuti ha rilasciato ulteriori novità sulle condizioni di Edoardo Bove, che ha passato la nottata serenamente.

Di seguito, quanto si apprende dal giornalista Gianluca Di Marzio a tal riguardo:

“Edoardo Bove ha riposato bene nel corso della notte, che ha trascorso in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva e in sedazione farmacologica. In mattinata è stato estubato. Attualmente è sveglio e lucido, e risponde alle domande. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici”.

Notizie confortanti. dunque, per il centrocampista in prestito alla Fiorentina dalla Roma, per cui è atteso un nuovo bollettino medico congiunto di club e ospedale nella serata di oggi, lunedì 2 dicembre.