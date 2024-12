Calciomercato Napoli, c’è un nuovo profilo nel mirino: arriva dalla Premier League!

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. La società avrebbe individuato diversi profili per rinforzare la rosa.

L’ottimo inizio di stagione del Napoli lascia ben sperare i tifosi. Tra le file azzurre si respira grosso entusiasmo, ancor più dopo l’ultima vittoria contro la Roma in campionato. La classifica sorride ai partenopei, con quest’ultimi che occupano la prima posizione in solitaria. L’annata è però molto lunga, motivo per il quale la società starebbe pensando a diversi colpi per rinforzare il gruppo.

Il DS Manna starebbe seguendo diversi profili importanti. Uno di questi, però, avrebbe catturato l’attenzione della società. Il nome nel mirino è quello di Eberechi Eze, attualmente in forza al Crystal Palace. La stagione in corso sorride al calciatore, il quale ha già catturato l’attenzione dei top club grazie alle ottime prestazioni fornite. Nelle ultime ore, sono emersi ulteriori dettagli su quella che potrebbe essere una trattativa del tutto inedita.

Eze nel mirino del Napoli: può arrivare dalla Premier League!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Come riportato dall’esperto Niccolò Ceccarini per “Tuttomercatoweb.com” la società starebbe monitorando un possibile colpo inedito. Il nome nel mirino è quello di Eberechi Eze, attualmente in forza al Crystal Palace in Premier League. Si tratta di un calciatore classe 1998, che però nella stagione in corso ha già attirato l’attenzione dei grandi club.

Al momento, le presenze stagionali sono tredici con ben quattro gol e due assist tra Premier League e Carabao Cup. A facilitare il calciatore in zona offensiva è certamente il suo ruolo. Infatti, la porzione di campo occupata dall’inglese è cruciale: la trequarti. Si tratta, di un fantasista puro capace di inventare per i compagni o rendersi pericoloso in autonomia.

Un aspetto da non sottovalutare è però legato al cartellino. Infatti, la società britannica ha le idee molto chiare. Il prezzo di Eze è attualmente fissato a circa 60 milioni di euro, motivo per il quale servirà un investimento importante da parte del Napoli. L’ultima parola spetterà ovviamente ad Aurelio De Laurentiis, il quale valuterà nelle prossime settimane un possibile colpo da novanta da regalare ai tifosi e non solo.