Napoli Primavera inarrestabile, arriva un nuovo successo: ecco la classifica (FOTO)

Altro successo per la formazione di Dario Rocco, che si impone anche a Pisa: il Napoli Primavera volta in classifica e resta attaccato al Frosinone

Nuova vittoria per il Napoli Primavera di Dario Rocco che conquista anche il campo di Pisa, in una rimonta pazzesca. Gli azzurrini passano in svantaggio a causa dell’autogol del portiere Sorrentino. Poco dopo l’episodio chiave: l’espulsione di Baldacci.

Il Napoli gioca praticamente quasi un’ora di gioco in superiorità numerica e sfrutta la situazione al 47′ con Ballabile che realizza il pareggio. Verso la fine del match, Malasomma realizza anche il gol del vantaggio, portando a casa i tre punti sperati. Nel finale i toscani hanno provato in tutti i modi a pareggiarla senza riuscirci.

La formazione azzurra risponde al successo del Frosinone contro il Cosenza. Altri tre punti per i ciociari che speravano nell’allungo, ma il Napoli è attaccatissimo ad un solo punto di distacco. Nel frattempo aumenta il distacco con il Benevento che ha perso contro l’Ascoli.