Un big nel mirino dei club italiani: anche il Napoli si muove per un clamoroso ritorno!

Nelle ultime ore, sarebbe nata un’idea del tutto inedita tra i club italiani. Come obiettivo c’è quello di riportare in Italia un noto big.

La stagione sta per entrare nel vivo, motivo per il quale le tante società rincorrono i propri obiettivi. Oltre a ciò, però, i club sono come sempre molto focalizzati sui progetti futuri. Non a caso, i diversi dirigenti starebbero pensando ai colpi in programma la prossima estate e non solo. Tra i nomi più discussi nelle ultime settimane c’è quello di un big italiano: Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale vive un periodo non molto semplice a causa delle scelte di Luis Enrique. L’estremo difensore non è sceso in campo nell’ultimo match di Champions League e la situazione sarebbe molto delicata.

Oltre a ciò, un aspetto da non sottovalutare è legato al contratto del portiere. L’accordo con il PSG scade nel 2026, quindi tra un anno e poco più motivo per il quale la situazione sarebbe molto delicata. Ipotizzare un ritorno di Donnarumma in Italia è molto difficile, ma non si tratta di una pista da escludere a priori. Nelle ultime ore, si è parlato dei possibili club interessati come ad esempio il Napoli e non solo.

Donnarumma non è felice al PSG: sullo sfondo ci sono Napoli e Inter

Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe non essere al PSG. Il portiere della Nazionale vive un periodo non semplice, ancor più a causa delle scelte del tecnico dei parigini. L’estremo difensore sarebbe al momento scontento e non avrebbe accettato affatto l’esclusione contro il Bayern Monaco. Intanto, come riportato da “Calciomercato.com” non è da escludere un possibile ritorno in Serie A per l’ex Milan.

La lista dei club interessati sarebbe meno lunga rispetto a qualche anno fa. Infatti, la Juventus ha puntato su Di Gregorio in estate, mentre il Milan è felice con Maignan. Quindi, sullo sfondo resterebbero solo Napoli e Inter. Gli azzurri sono alle prese con il rinnovo di Alex Meret, il quale però non ha ancora messo la propria firma nero su bianco.

Oltre a ciò, l’attuale portiere del Napoli sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Proprio i nerazzurri starebbe seguendo anche Gianluigi Donnarumma in vista dei prossimi mesi. Al momento, il futuro dell’estremo difensore italiano è tutto da scoprire ma intanto non è da escludere un ritorno in Italia. Sarà molto curioso capire l’atteggiamento del Napoli e sopratutto quello di Aurelio De Laurentiis in merito a tale situazione. Infatti, va ricordato che il patron ha adottato una linea del tutto “contraria” rispetto a colpi del genere.