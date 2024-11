Lazio-Napoli, due giocatori out: l’annuncio ufficiale

Continua la serie di infortuni che sta decimando le squadre di Serie A, due calciatori non saranno in campo durante la gara Lazio-Napoli

Preoccupazione in vista del prossimo match che vedrà il Napoli di Antonio Conte sfidare all’Olimpico la Lazio di Marco Baroni nella gara di Coppa Italia.

Le troppe sfide in tempi ravvicinati hanno causato gli ennesimi infortuni, e per il match del prossimo 5 dicembre il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di due suoi calciatori.

Ancora infortuni in Serie A: Baroni perde due pedine

In seguito alla partita odierna giocata dalla Lazio in Europa League contro il Ludogorets e conclusasi 0-0, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Baroni che, tra i vari temi, si è soffermato anche sulla questione infortuni.

In modo particolare ha parlato della situazione di Dia e Vecino. Per quanto riguarda Dia, ha spiegato Baroni:

“Dia ha preso una distorsione alla caviglia per quella legnata che ha preso nel primo tempo. Riguardiamola quell’entrata e speriamo di averlo a disposizione per domenica. L’ho dovuto togliere perché non riusciva a comminare”.

Su Vecino ha poi continuato: “Vecino, invece, ha avuto un problema muscolare”.

Il tecnico della Lazio ha dunque messo in serio dubbio la presenza di Boulaye Dia e Matias Vecino in vista sia del prossimo match di campionato contro il Parma che quello di Coppa contro il Napoli.