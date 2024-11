Conte duro in conferenza: “Non sono uno stupido”. Svelato il futuro di Raspadori

Da poco si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha fatto un annuncio importantissimo.

La conferenza stampa di Antonio Conte prima della sfida tra Torino e Napoli è stata molto importante. L’allenatore azzurro non ha solo presentato la prossima sfida, ma ha parlato anche di alcune situazioni importanti. Nelle ultime ore, uno dei nomi più chiacchierati è stato senza dubbio quello di Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, è stato impiegato poco impiegato in questo inizio di stagione, motivo per il quale è stata ipotizzata la cessione.

Il giocatore è nel mirino della Juventus, la quale starebbe pensando di ingaggiare l’italiano. In realtà, però, a chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si è lasciato andare ad un piccolo “sfogo” proprio in merito al futuro dell’ex Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Antonio Conte ha le idee molto chiare per il suo Napoli. L’allenatore azzurro ha voluto mettere a tacere le tante voci di mercato riguardanti Giacomo Raspadori. Infatti, durante la conferenza stampa odierna è arrivato un messaggio importante da parte del tecnico. Di seguito le sue parole.

“Per me Raspadori è un calciatore molto importante. L’intenzione è quella di rinforzare il Napoli e non indebolirlo. Non disputando le coppe è normale che si trovano meno spazi a disposizione, anch’io posso cambiare poco. Sta crescendo molto e sono molto felice di tutto ciò. L’attuale posizionamento in classifica è merito di tutti, non solo degli undici titolari che scendono in campo dal primo minuto. Non sono stupido e non lascerò andare giocatori che per me sono molto forti. L’ho già fatto in estate e sono pronto a farlo anche nei prossimi mesi”.