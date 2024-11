“Scelta incomprensibile, De Laurentiis furbo”, la mossa vincente del Napoli

La stagione del Napoli è completamente differente da quella dell’anno passato e i meriti vanno dati anche al cambio passo deciso dai De Laurentiis.

Dopo un anno disastroso, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato determinato nel ricucire lo strappo con le altre big del campionato, andando a prendere il miglior allenatore sulla piazza, compreso di staff altamente valido.

Se il Napoli può sognare lo Scudetto ed essere competitivo con Inter, Juventus e altre contendenti al titolo, è sicuramente merito del lavoro svolto da Conte e i suoi collaboratori. Prima della firma con il club azzurro si è discusso tantissimo del futuro di mister Antonio, accostato anche al Milan. Tuttavia, la società rossonera aveva posto altri obiettivi per l’immediato, puntando su altri profili.

Proprio riguardo la decisione di Cardinale e di Ibrahimovic è arrivato il commento di Francesco Repice a Un calcio alla Radio – Terzo Tempo: “Credo che il Milan non abbia voluto Conte. Una scelta incomprensibile. E De Laurentiis è stato furbo a sfruttare la situazione”. Il tecnico era libero da altri contratti e il presidente azzurro ha sfruttato il buon rapporto e la storia del club per convincere Conte ad accettare una sfida così stimolante. Poi Repice ha concluso: “Inter e Napoli lottano per lo Scudetto. L’Atalanta ha le stesse possibilità, ma bisogna seguire il suo percorso anche in relazione alle difficoltà che si trascineranno le coppe”.