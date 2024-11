Lo straordinario record di Napoli, e ora si punta al primato di Roma

La città di Napoli ha un incredibile record, tale da battere persino un sito archeologico mondiale: ora il primato da battere è Roma

Negli ultimi anni, la città di Napoli ha avuto un boom di turisti senza eguali. Il capoluogo campano sta conoscendo un nuovo periodo d’oro, diventando una meta non solo per italiani ma anche per stranieri.

A quest’incredibile nuova popolarità di Napoli ha contribuito certamente lo Scudetto del club azzurro. Le vittorie della squadra di Spalletti hanno portato la lente d’ingrandimento di mezza Europa proprio ai piedi del Vesuvio. E le bandiere locali come Kvaratskhelia, Rrahmani, all’epoca Kim Min-Jae, hanno solo favorito il flusso di turisti verso Napoli. Motivo per cui uno dei prossimi colpi della società partenopea sarà proprio un nuovo straniero che può diventare un punto di riferimento per il proprio Paese, nonché simbolo della squadra all’estero. Come la figura di Kim della stagione 2022-23.

E intanto, dal giornale del Sole 24 Ore di quest’oggi si legge che Largo Maradona è entrato nella top 3 delle attrazioni turistiche italiane: ecco chi supera il luogo ormai diventato di culto dopo la morte di Maradona.

Largo Maradona sotto solo al Colosseo: i dati

Dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il largo Maradona, dove è posto il famoso murale, è diventato un luogo sacro per napoletani e argentini. Anno dopo anno arrivano turisti da ogni angolo della città e dal Sud America per ricordare e celebrare il Pibe de Oro.

Solo qualche giorno fa, in occasione della data legata alla morte di Diego, Antonio Conte, Giovanni Di Lorenzo e il presidente De Laurentiis hanno visitato il murale per porgere dei fiori in ricordo dell’argentino. Mentre nel giorno del suo anniversario di nascita, la piazza si è colorata ed è diventato luogo di festa tra napoletani e argentini che hanno cantato cori in ricordo di Maradona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sole 24 Ore e stando ai dati delle agenzie turistiche, solo il Colosseo ha avuto più visite di Largo Maradona nel 2023, che senza biglietti d’ingresso è stato visitato da 6 milioni di persone. Superato anche Pompei, che diventa il terzo sito più visitato d’Italia. Tutte le attività attorno al murale ne hanno chiaramente approfittato in questo periodo, vedendo un’incredibile aumento di vendite e di interesse. Pizzerie, ristoranti, ma anche negozietti che vendono oggetti e gudget turistici. Insomma, ora il Murale di Diego Maradona ai Quartieri Spagnoli ora punta a superare la Capitale. Un’impresa ardua, poiché nel 2023 sono stati registrati circa 12 milioni di visitatori nella vecchia Arena e nel 2025 ci sarà il Giubileo, quindi boom turistico assicurato.