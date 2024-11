Dal Napoli alla Juve, colpo da 20 milioni: che intreccio di mercato

Napoli e Juve, in attesa della prossima giornata di campionato, sono al centro di un importante aggiornamento di calciomercato.

Il Napoli, battendo domenica scorsa la Roma con il gol di Romelu Lukaku, ha dunque confermato il proprio primato. La squadra di Antonio Conte, infatti, è prima in classifica con un solo punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina.

Mentre un po’ più distanziata, visto il pari rimediato a San Siro contro il Milan, c’è la Juve di Thiago Motta, la quale ha quattro punti dal Napoli. Tuttavia, la squadra partenopea e quella bianconera sono protagoniste di un incredibile intreccio di calciomercato.

Calciomercato, Napoli e Juve su Dorgu del Lecce: attenzione anche al Milan

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, Napoli e Juve sono su Dorgu del Lecce. Cristiano Giuntoli ci ha già provato la scorsa estate, ma i dirigenti del team pugliese hanno ribadito l’incedibilità dell’esterno.

Per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Patrick Dorgu, di fatto, il Lecce vuole più dei 15 milioni di euro offerti da vari club. La corsa all’esterno danese, di fatto, è già partita e squadre come Napoli (Conte ha chiesto a De Laurentiis di prenderlo già lo scorso agosto), Juve, Milan (se va via Theo Hernandez), Chelsea (squadra del cuore del calciatore) e Tottenham sono pronte a fiondarsi su di lui.