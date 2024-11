Napoli-Roma, uno degli azzurri ha convinto tutti: voti altissimi dei quotidiani

I quotidiani premiano i giocatori azzurri dopo la vittoria del Napoli contro la Roma. Uno, in particolare, ha sorpreso tutti.

Vincere aiuta a vincere e senza dubbio alza i voti in pagella. Il Napoli di ieri è stato cinico e deciso, portando a casa tre punti contro una Roma che poteva concretamente rappresentare un problema vista la voglia dei giallorossi di regalare ai tifosi una gioia dopo l’arrivo di Claudio Ranieri. Gli azzurri, però, sono riusciti a mettere in campo grande concentrazione, andando a firmare la rete decisiva con il duo Di Lorenzo-Lukaku.

L’attaccante belga ha sfruttato l’ottimo lavoro del terzino destro, firmando il gol dell’ex e animando il Diego Armando Maradona di una gioia piena. Big Rom decisivo, così l’autore dell’assist: Giovanni Di Lorenzo si è reso protagonista di una prestazione estremamente positiva, al punto da convincere anche i quotidiani che gli hanno riservato voti altissimi in pagella.

Napoli-Roma, Di Lorenzo ha convinto tutti

“Sta ritornando quello di Spalletti. L’assist per Lukaku in una partita notevole per spinta, varietà tattica, letture e leadership”, ha scritto questa mattina La Gazzetta dello Sport, che per Di Lorenzo si è lanciata con un 7 in pagelle. Voto confermato anche da altri quotidiani, Corriere dello Sport e Il Mattino compresi.

Abbassa di mezzo voto Tuttosport che però mantiene un giudizio assolutamente positivo per il capitano degli azzurri: “È un treno che sfreccia a destra, decisivo nell’azione del gol-vittoria. Più che meritato il premio di Mvp della partita”.

Insomma, Di Lorenzo sembra aver ritrovato uno stato di forma importante, è tornato ad essere decisivo ed anche l’amore dei tifosi si è ridestato dopo un periodo estivo non particolarmente brillante sotto il punto di vista dell’entusiasmo nei suoi confronti.