Morto Carmine Daniele, fratello di Pino: gli dedicò uno dei brani più noti

Sono momenti difficilissimi per la famiglia Daniele. Nelle ultime ore, è venuto a mancare Carmine, noto fratello del cantautore napoletano.

Proprio nella giornata di ieri si è parlato tanto di Pino Daniele. Il cantautore napoletano è stato ricordato allo stadio Diego Armando Maradona con il suo brano inedito “Again”. A distanza di poche ore, però, l’entusiasmo ha lasciato spazio alla malinconia a causa di una notizia molto triste.

Nelle ultime ore, infatti, è venuto a mancare Carmine Daniele, noto fratello del cantante campano. Quest’ultimo, in passato decise anche di dedicare una canzone alla sua anima gemella, con la quale vantava un rapporto simbolico. La notizia del decesso è arrivata pochi minuti fa, lasciando spazio solo all’amarezza e al dolore.

Addio a Carmine Daniele: è deceduto il noto fratello di Pino

Oggi è un giorno molto triste per la famiglia Daniele. A distanza di quasi dieci anni dalla morte di Pino, come riportato da “Il Mattino” oggi è deceduto Carmine Daniele, noto fratello del cantautore. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, ancor più a causa del rapporto che legava i due fratelli. A Carmine fu dedicato un noto brano intitolato “I got the blues”, il quale diventò uno dei simboli dell’artista.

Carmine Daniele è deceduto a causa di una patologia cardiaca. Il tutto è avvenuto a Bari, dove era in corso un trapianto di cuore. Il noto fratello di Pino Daniele si è spento all’età di 66 anni, ancora una volta a causa di un problema al cuore che ha già colpito il cantautore e l’altro fratello, Salvatore.