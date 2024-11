Sorpresa Roma, Ranieri cambia tutto: la decisione inaspettata

Napoli Roma, Claudio Ranieri cambia strategia all’intervallo: decisione forte e che rivoluziona la squadra.

Il primo tempo fra Napoli e Roma si è concluso sul punteggio di 0-0. Nessuna emozione particolare durante i 45 minuti di gioco se non il colpo di testa di Khvicha Kvaratskhelia nel corso del primo minuto di gioco quando, servito dalla fascia opposta, non è riuscito ad indirizzare il pallone verso la porta di Svilar. La passività della Roma d’altro canto, non ha soddisfatto Claudio Ranieri che ha deciso di metter mano alla squadra già nel corso dell’intervallo.

Napoli Roma, Ranieri passa a 3: dentro Hummels e Baldanzi

Infelice per come durante la prima frazione di gioco si è comportata la sua squadra, Ranieri ha deciso di rivoluzionare il tutto cercando di tirare dalla sua parte l’inerzia del match. Per questa ragione, sono state effettuate ben due sostituzioni: fuori capitan Pellegrini e Stephan El Sharaawy, autore di più gol al Maradona.

Al loro posto dentro Mats Hummels, negli ultimi giorni influenzato, e Tommaso Baldanzi. L’ex Empoli si è posizionato di fianco a Dovbyk per dare più supporto all’ex Girona, un po’ isolato nel primo tempo. La Roma, perciò, ha cambiato modulo e si sta schierando con un 3-5-2. La rete dell’ex Lukaku, però, potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola.