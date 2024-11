Scoppia la bufera dopo la sfida al Maradona: c’entra la canzone di Pino Daniele

Napoli-Roma è stata una partita importante non solo per la classifica. Infatti, al Maradona è stata intonata una canzone inedita di Pino Daniele.

L’amore dei napoletani è un qualcosa di forte che va oltre il calcio giocato. Da sempre i tifosi sono legati ai pilastri della città, i quali sono rappresentati dalla squadra e al tempo stesso anche dalle grande personalità che hanno fatto la storia del capoluogo campano. Tra questi, c’è ovviamente Pino Daniele che rappresenta il più grande artista napoletano.

Oggi, in occasione di Napoli-Roma è stato intonato un brano inedito dal cantautore campano. Il titolo prende il nome di “Again” ed ha rappresentato un momento emozionante per tutto il popolo azzurro. Infatti, i tifosi presenti allo stadio Maradona sono apparsi molto emozionati dall’avvenimento, sottolineando ancora una volta tutto il proprio amore per l’artista deceduto nel 2015. Il magico momento, però, ha dovuto fare i conti con una situazione spiacevole.

Interruzione di Sky durante l’inedito di Pino Daniele: l’accaduto

Napoli-Roma è stata una partita “magica” non solo per il successo degli altri. Infatti, i tifosi presenti allo stadio Diego Armando Maradona hanno ascoltato un brano inedito di Pino Daniele. La canzone dell’artista napoletano ha rappresentato un momento di massima emozione. A rovinare l’atmosfera, però, sarebbe stato l’emittente televisivo “Sky”. Quest’ultimo, come segnalato da alcuni utenti ha interrotto la trasmissione proprio durante l’avvenimento per ricordare il cantautore.

Tutto ciò, non è piaciuto ai tifosi azzurri che volevano sfruttare il momento per ricordare ancora una volta uno degli artisti più importanti d’Italia e non solo.