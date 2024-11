Ranieri: “Il Napoli ha difeso anche in maniera disperata. Occasioni? Non sono mai state nitide”

Napoli Roma 1-0, arrivano le dichiarazioni di Claudio Ranieri nel post partita contro gli azzurri.

Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita del Maradona contro il Napoli. La rete di Romelu Lukaku ha deciso il match e con sè ha portato anche diverse polemiche. L’allenatore della Roma, però, non si è soffermato su queste tematiche ma ha analizzato la partita nella quale ha provato attivamente a trovare delle soluzioni in corso, alternando moduli e cambiando interpreti. Di seguito quanto dichiarato sul Napoli di Antonio Conte.

Ranieri sicuro: “Abbiamo rischiato pochissimo, partita dignitosa”

Nonostante le difficoltà in cui riversa la sua Roma, Ranieri ha analizzato perfettamente la situazione ed ha affermato con sicurezza il personale pensiero sulla gara: “Credo che abbiamo fatto una gara dignitosa per la situazione delicata in cui siamo. La squadra ha fatto il suo: nel primo tempo il Napoli ha avuto più possesso palla ma non ha avuto occasioni nitide. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni con Dovbyk e Baldanzi”.

Sui rischi corsi dalla propria squadra visto l’atteggiamento avversario, ha dichiarato: “Abbiamo rischiato solo con Neres ma erano i minuti finali. Posso ritenermi comunque soddisfatto per certi versi. Dybala? Gli ho detto di non rischiare oltre il lecito, mi ha assicurato che stava bene e ho pensato di metterlo in campo perché dal cilindro può calciare dei colpi magici: il Napoli in quel momento stava difendendo in maniera disperata“.